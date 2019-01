Politie rukt massaal uit voor man die “Sterf dan!” roept naar krijsende kleuter, maar er blijkt iets anders aan de hand

In het Australische Perth zijn hulpdiensten massaal uitgerukt toen een voorbijganger een kleuter hoorde krijsen, terwijl een man op de achtergrond “Sterf dan toch!” schreeuwde. Er bleek iets anders aan de hand.

Nadat de voorbijganger het noodnummer belde, repten agenten zich naar het huis. Ter plaatse bleek dat de man “probeerde een spin te vangen”. Hij excuseerde zich bij de ordediensten voor zijn verregaande vorm van arachnofobie.

Themabeeld Foto: Shutterstock

“Beller liep voorbij en hoorde man ‘Sterf dan toch’ roepen”, klinkt het in het officiële politierapport. “De kleuter binnen was aan het krijsen. De beller kent hen niet, maar is hen al een paar keer tegengekomen tijdens een wandeling.”

Twintig minuten later kwamen agenten ter plaatse en werd er een enigszins geruststellende update aan het rapport toegevoegd. “Politie heeft met alle partijen gesproken en zij bevestigden dat de echtgenoot een spin probeerde te doden. Hij heeft een grote angst voor spinnen. Hij verontschuldigde zich voor het ongemak bij de ordediensten.”