Geflopt bij Club Brugge, amper 176 minuten op de teller dit seizoen… en toch is daar een bod van 16 miljoen

Hoe zou het nog zijn met Nicolas Castillo? U weet wel, het Chileense woelwater dat in 2014 neerstreek in Brugge. Niet zo goed als we zijn prestaties bij Benfica bekijken, maar toch is hij ‘grof wild’ op de transfermarkt.

De intussen 25-jarige spits werd in de winter van 2014 door Club Brugge weggeplukt bij het Chileense CD Universidad Católica, dat 3 miljoen euro opstreek. Maar na dertien doelpunten en acht gele kaarten in 39 optredens werd Castillo verhuurd aan het Duitse Mainz 05. Daarna aan het Italiaanse Frosinone, vervolgens aan zijn jeugdclub CDUC en tot slot in de winter van 2017 voor een kleine 4 miljoen euro verkocht aan het Mexicaanse UNAM Pumas.

Castillo speelde amper zeven keer voor Mainz en Frosinone, maar deed in Mexico 26 keer de netten trillen in 45 wedstrijden. Dat leverde hem een transfer naar Benfica op, dat vorige zomer bijna 8 miljoen euro betaalde aan UNAM voor de Chileen. Maar in Portugal loopt het niet van een leien dakje. Castillo speelde dit seizoen nog maar 176 minuten mee in acht optredens voor Benfica en scoorde nog geen enkel doelpunt.

Foto: REUTERS

Interesse

En toch zwaaien enkele clubs met behoorlijk wat centen voor de ex-spits van Club Brugge. Volgens de Portugese krant O Jogo werd recent een bod van CF América ter waarde van 10,5 miljoen euro afgeslagen door Benfica én Castillo. Een huuraanbod van de Spaanse eersteklasse Huesca werd ook niet aanvaard, ook al heeft Benfica geen plannen met de Chileen aldus de krant.

Mogelijk biedt CF Monterrey een uitweg voor Castillo. De Mexicaanse club, die komend weekend aan de competitie begint, zou een kleine 16 miljoen euro veil hebben voor de spits. Benfica ziet de deal wel zitten, maar Castillo weigert momenteel om overstag te gaan. Hij zou het liefst in Europa blijven en zou de aanvallende concurrentie bij Monterrey (met onder andere Rogelio Funes Mori, Aviles Hurtado en Dorlan Pabón) niet aan willen aangaan.

Afwachten dus of Benfica deze winter alsnog een oplossing vindt voor Castillo...