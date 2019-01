Brusselse Marokkanen ongerust over dienstplicht: “Wat moet een jongere die hier heel zijn leven woont bij het Marokkaanse leger?”

Marokko voert dit jaar opnieuw de militaire dienstplicht in voor mannen en vrouwen tussen de 19 en 25 jaar. Het nieuws zorgde voor de nodige onrust bij jongeren van Marokkaanse afkomst in het buitenland, zo ook in België. In de tekst van het wetsontwerp werd namelijk niet duidelijk of de circa 70.000 à 100.000 Belgische Marokkanen ook een oproepbrief kunnen verwachten. In Brussel plant men een actiecomité’, maar volgens de Marokkaanse ambassade in ons land hoeven de jongeren zich geen zorgen te maken.

Marokko zal dit jaar de militaire dienstplicht opnieuw invoeren. Marokkaanse jongemannen en -vrouwen tussen de 19 en 25 jaar zullen 12 maanden lang het leger in moeten in het Noord-Afrikaanse land. Maar voor wie geldt de dienstplicht precies? De tekst in het wetsvoorstel ging namelijk niet specifiek in op Marokkanen met een dubbele nationaliteit die in het buitenland wonen. Dat zorgde voor onrust in de Belgisch-Marokkaanse gemeenschap, onder meer in Brussel. Khalil Zeguendi, hoofdredacteur van het magazine Le Maroxellois, stelt dat het om 70.000 tot 100.000 jongeren in ons land gaat.

“Ik krijg veel vragen van ouders en jongeren, maar de wettekst is heel duidelijk. Jongemannen en -vrouwen met zowel de Belgische als Marokkaanse nationaliteit moeten 12 maanden naar Marokko”, zegt Zeguendi tegen La Dernière Heure. “Als ze op dat ogenblik aan het studeren zijn, kunnen ze nog tot hun veertigste opgeroepen worden.”

“Wie wil er iemand aannemen die mogelijk een jaar weg is?”

Zeguendi is van plan om samen met Brusselse jongeren met Marokkaanse roots en hun ouders een actiecomité op te richten tegen de dienstplicht. “Die jongeren zijn geboren in België, hebben hier een leven opgebouwd en hun toekomst ligt hier. Hun ouders, broers, zussen, vrienden, opleiding, alles is hier. Ze stemmen, trouwen en betalen belasting in België”, klinkt het. “Ze gaan enkel naar Marokko om op vakantie te gaan. Ik weet zeker dat de meerderheid zich in de eerste plaats Belg voelen.”

De hoofdredacteur vraagt zich verder af of de Marokkaanse koning Mohamed VI heeft stilgestaan bij de gevolgen van de dienstplicht voor de integratie en kansen van Belgische Marokkanen. “Welke werkgever wil er nu iemand aannemen die mogelijk een heel jaar weg zal zijn?”

“Geschenk voor criminelen”

Jongeren die een celstraf van minstens zes maanden hebben gekregen, worden niet opgeroepen. “Maar veroordelingen door Belgische rechtbanken worden niet meegeteld”, stelt Zeguendi. Bovendien is die uitzonderingsregel “een geschenk voor criminelen en een stimulans om misdrijven te plegen”.

Geen zorgen

In gesprek met RTBF stelt de Marokkaanse journalist Omar Brouksy dat de Belgisch-Marokkaanse jongeren zich geen zorgen hoeven te maken. “Eerst was er nog ambiguïteit in de tekst, maar nu wordt er op geen enkele wijze gerept over een verplichting van de legerdienst voor mensen met een dubbele nationaliteit in het buitenland.”

De Marokkaanse ambassade bevestigt aan de omroep dat de dienstplicht niet geldt voor de Belgisch-Marokkaanse jongeren. Wie wil, kan wel vrijwillig de legerdienst doen.

Het Marokkaans Parlement zal volgende week stemmen over het invoeren van de dienstplicht. Naar verwachting zal de wet zonder problemen worden aangenomen.