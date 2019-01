Controverse in Australië: terreurverdachte verliest nationaliteit en wordt statenloos

In Australië is controverse ontstaan nadat de autoriteiten hebben beslist om een terreurverdachte zijn Australische nationaliteit af te nemen. De beslissing maakt de man, die in een Turkse gevangenis zit, statenloos.

De 27-jarige Neil Prakash werd in Turkije in de gevangenis opgesloten vanwege terroristische daden nadat hij de grens met Syrië overstak, waar hij een rekruteerder was voor terreurgroep Islamitische Staat.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton heeft Prakash een dubbele nationaliteit, omdat zijn vader in Fiji geboren is. Volgens de krant Fiji Sun is Prakash echter nooit in Fiji geweest en heeft hij nooit het Fijisch staatsburgerschap aangevraagd.

De Australische wetgeving laat niet toe om mensen hun nationaliteit af te nemen als ze daardoor statenloos worden. Oppositiepartij Labour laakt het “amateurisme” van minister Dutton. “Het minste dat we verwachten is dat hij zijn basisiverantwoordelijkheden opneemt en met de Fijische overheid praat om de feiten te weten te komen, alvorens krantenkoppen te willen scoren.”

Dutton zegt dan weer dat zijn regering wel in contact kwam met de autoriteiten in Fiji van zodra bekendraakte dat Prakash zijn staatsburgerschap zou verliezen, en dat hij als minister niets te zeggen heeft over specifieke dossiers.