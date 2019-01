Burgemeester in Mexico enkele uren na eedaflegging doodgeschoten

In Tlaxiaco, in het zuiden van Mexico, is op nieuwjaarsdag een burgemeester doodgeschoten. Alejandro Aparicio had nog maar enkele uren voordien de eed afgelegd. Dat heeft het plaatselijk openbaar ministerie laten weten. Er raakten ook vier mensen gewond.

Er is een verdachte opgepakt. Het motief voor de schietpartij is voorlopig onduidelijk.

Mexico kreunt onder een golf aan geweld. Van januari tot november 2018 werden in het land meer dan 26.000 mensen gedood. Vaak zijn drugskartels daarvoor verantwoordelijk. Ze proberen hun marktaandeel en de controle over de smokkelroutes te vergroten. Daarbij nemen ze ook lokale politici in het vizier.