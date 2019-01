Nog twee gemeenten zonder bestuur en een oplossing lijkt nog niet voor direct

Borsbeek / Linkebeek - Vijf dagen voor de eerste gemeenteraad van het jaar in Borsbeek (provincie Antwerpen) is er nog geen nieuw bestuur. Idem voor de faciliteitengemeente Linkebeek. Maar hoe moet het nu verder?

Eerst een akkoord over het beleid en daarna praten over de postjes, dat was het opzet bij de aanvang van de coalitiegesprekken tussen Iedereen Borsbeek (een kartellijst van Borsbeek boven Alles, Groen en CD&V) en N-VA. Dat akkoord staat al sinds midden december op papier. Maar over de postjes geraken ze het maar niet eens.

“28 december was de deadline om de voordracht van de mandatarissen in te dienen. Aangezien dat niet gebeurd is en er ook vandaag nog altijd geen bestuur is, zal op de gemeenteraad van 7 januari enkel onder meer de politieraad worden verkozen. Hoe verder gaat, weten we zelf niet. Er zijn geen nieuwe vergaderingen gepland voorlopig. Maar wie wil praten, hoeft de andere maar op te bellen. Want we leven zeker niet op voet van oorlog met elkaar. We blijven dus hopen op een oplossing”, zegt Walter Kiebooms van N-VA. Hetzelfde geluid klinkt bij Iedereen Borsbeek van huidig burgemeester Dis Van Berckelaer .

Aangezien de nieuwe schepenen op 7 januari de eed niet kunnen afleggen, zegt de wet dat de gemeenteraad binnen de 14 dagen opnieuw moet worden samengeroepen. Is er dan nog geen witte rook, moet er gestemd worden over wie schepen wordt.

Voor elke schepenpost kunnen de partijen dan hun kandidaat voordragen, waarna een anonieme stemming volgt per kandidaat. In dat geval verschijnt Vlaams Belang opnieuw op het toneel. Iedereen Borsbeek en N-VA wilden niet met Vlaams Belang samenwerken. Nu zegt Vlaams Belang-voorzitster Lucienne Bogaert dat als het tot een stemming zou komen, ze boter bij de vis willen voor hun stem. Anders zullen ze zich onthouden.

Iedereen Borsbeek haalde in oktober 10 zetels binnen. N-VA 9 en Vlaams Belang 2 zetels.

Linkebeek

Ook in faciliteitengemeente Linkebeek is er nog altijd geen bestuursmeerderheid voor de komende zes jaar. Yves Ghequiere van Link@venir (7 zetels) doet deze week nog een nieuw voorstel aan de lijst Ensemble LKB Samen (5 zetels) van Damien Thiéry en de tweetalige lijst Activ’ (3 zetels), om een meerderheid te vormen.

Opvallend is dat Thiéry zelf een idee lanceert om uit de politieke patstelling te geraken. Hij gooit een gedeeld burgemeesterschap met Link@venir op tafel. Ensemble LKB Samen stelt voor om van 2019 tot 2021 de sjerp te geven aan Link@venir. De eerste drie jaar zou die laatste lijst de burgemeester en twee rechtstreeks verkozen schepenen in het college hebben. Van 2022 tot 2024 zou het burgemeesterschap voor Ensemble Linkebeek Samen zijn. Die lijst heeft ook een eigen rechtstreeks verkozen schepen. In de periode waarin de ene partij de sjerp heeft, zou de andere het voorzitterschap van de gemeenteraad krijgen.

Eerder liet Ghequiere al weten dat hem de sjerp toekomt, aangezien zijn partij de grootste is en hij de meeste voorkeurstemmen behaalde.

Bijkomend probleem is dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) eerder weigerde om zowel Yves Ghequiere als Damien Thiéry te benoemen omdat ze weigerden de taalwetgeving toe te passen. Wordt vervolgd.