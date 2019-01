Wil je in Qatar naar het WK voetbal gaan kijken met een blikje bier, dan wissel je best heel wat euro’s in voor rials

In 2022 trekt, zoals iedereen intussen wel weet, het WK voetbal richting Qatar. Voor het eerst wordt er dan tijdens de wintermaanden gespeeld. Wie dan afzakt naar het Midden-Oosten om de Rode Duivels aan te moedigen, neemt best het nodige geld mee voor bier.

Met een fris pintje voetbal kijken, het blijft een van de mooiste deugden des levens. Maar in Qatar is de prijs voor een bak met 24 biertjes sinds de start van 2019 met 100 procent opgeslagen. Verdubbeld dus. Zo’n bak kost nu 384 Qatarese rials, wat iets meer dan 92 euro is. Ter vergelijking: bij ons kost een bak bier om en bij de 12-13 euro. Ook een liter gin kost nu de helft meer, namelijk 73 euro. Voor een fles wijn betaal je al snel zo’n 20 euro.

De nieuwe alcoholtaks gaat drie jaar voor de start van het WK in en vormt onderdeel van het beleid van de Qatarese overheid om “gezondheidsbedreigende” zaken terug te dringen. Het is bovendien verboden om publiekelijk te drinken in het land. Tijdens het WK mag er wel alcohol gedronken worden, maar enkel in speciaal daarvoor opgerichte zones.

De nieuwe taks zorgde trouwens voor een stormloop op winkels waar alcohol verkocht mag worden.

Reports Qatar planned to double the price of alcohol in the New Year prompted a rush on the booze shop. pic.twitter.com/aO5G39ILWV — Fintan Monaghan (@fintanmAJE) 31 december 2018

48 landen?

Ondertussen heeft FIFA-voorzitter Gianni Infantino nog maar eens gepleit voor een uitbreiding van het WK van 32 deelnemende landen naar 48. Normaal gezien is dat plan iets voor 2026, maar Infantino wil sneller gaan. De Zwitser stelde op een conferentie in Dubai dan ook voor om buurlanden van Qatar te betrekken bij de organisatie.

“Als de buurlanden enkele WK-wedstrijden kunnen organiseren, zou dat gunstig zijn voor de regio en de hele wereld”, stelde Infantino. “Als dit de mensen in de Golfstaten kan helpen om een positieve boodschap naar buiten te brengen, dan moeten we dat proberen. Het WK in Qatar zal erg compact zijn. Alle stadions liggen maximaal een uur rijden uit elkaar, in een land waar de infrastructuur op orde is om de wereld te ontvangen.”