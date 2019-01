Oeps, verstrooid: bestuurder slaat verkeerd af op N21 en is even spookrijder

Deze bestuurder van de witte auto zat duidelijk nog met zijn hoofd in 2018. Toen de persoon wilde afslaan naar links op de N21 tussen Werchter en Haacht, kwam hij uit op het verkeerde rijvak. Toen een tegenligger even met zijn lichten knipperde, had de bestuurder door dat hij verkeerd was en stak de weg over op het gras. Ook een gevaarlijke verkeerssituatie gefilmd? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.