Al 21 doden na ontploffing in Russisch appartementsgebouw

Er zijn nu al 21 doden geteld na de ontploffing van een appartementsgebouw in het zuiden van Rusland van maandagnacht. Dat melden de Russische autoriteiten. Het dodental stijgt snel: woensdagochtend was er nog sprake van 11 doden. Een twintigtal mensen is nog vermist.

Van de 21 lichamen konden er al veertien geïdentificeerd worden, aldus de autoriteiten van de stad Magnitogorsk.

Bij de ontploffing van maandag werd een inkomhal van het gebouw vernield, net als tientallen appartementen. De exacte oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar speurders gaan uit van een gasontploffing in een van de appartementen. Er werden geen sporen van explosieven aangetroffen in het puin.

In Rusland vinden wel vaker dodelijke gasexplosies plaats. Het overgrote deel van de infrastructuur dateert nog uit het Sovjet-tijdperk, waardoor de veiligheidsnormen vaak te wensen overlaten.