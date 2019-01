Hier werken ze nog maar 30 uur per week, en toch verdienen ze evenveel: “Noem dit niet zomaar economische zelfmoord”

30 uur per week werken en toch hetzelfde loon krijgen: het lijkt een sprookje, maar voor de veertig vaste werknemers van de Belgische vrouwenbeweging Femma (KAV) is het sinds begin dit jaar werkelijkheid. De organisatie start een één jaar durend experiment om uit te zoeken wat het effect is van een kortere werkweek op haar werknemers en de partners en kinderen.