Aanvoerder Kaya in laatste instantie niet mee op stage met KV Mechelen

KV Mechelen vertrekt woensdagavond vanuit Eindhoven op winterstage naar het Spaanse Oliva. Zónder Onur Kaya. De aanvoerder haakt in extremis af door buikgriep.

De 32-jarige Belg van Turkse afkomst daagde woensdagochtend nog op voor de eerste training van 2019, maar moest de oefensessie halverwege staken.

Malinwa bekijkt de mogelijkheden om Kaya later deze week te laten overvliegen, wanneer hij aan de beterhand is. De club uit de Proximus League verblijft nog tot en met dinsdag 8 januari in Spanje.