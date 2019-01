Styliste doodgereden door klant die 35 euro weigerde te betalen

Een 51-jarige nagelstyliste uit Las Vegas is doodgereden door een klant die probeerde te vluchten zonder te betalen. Haar familie zamelt nu geld in om haar een mooie begrafenis te geven.

“Een hardwerkende alleenstaande moeder die haar drie dochters altijd op de eerste plaats zette en 7 dagen op 7 12 uur per dag werkte.” Zo omschrijft de familie van de 51-jarige Nhu Ngoc Quynh Nguyen, Annie voor de vrienden, de nagelstyliste die zaterdag om het leven kwam in Las Vegas.

De doodrijder, een vrouw van ongeveer 25 jaar, was zaterdag in de zaak van Annie voor een manicure. Nadat ze die gekregen had, probeerde ze de verschuldigde 30 euro (35 dollar) te betalen met haar kredietkaart. Die weigerde dienst, dus zei ze dat ze snel geld zou afhalen.

Annie vertrouwde het zaakje niet en zag de vrouw inderdaad in haar wagen springen. Ze sprong er nog voor, maar werd meegesleurd door de wagen en overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De dader is nog voortvluchtig. De politie heeft een oproep tot getuigen verspreid.

Omdat haar familie de vrouw een mooie begrafenis wil geven, zamelt ze geld in via de crowdfundig-site GoFundMe.