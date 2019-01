Theo Francken na poederbrief: “Heb al veel meegemaakt, maar als je dit in je eigen huis overkomt, is dat niet prettig”

Leuven - “Het voorval met de poederbrief was geen prettige ervaring, vooral omdat dit zich thuis heeft afgespeeld. Ik hoop dat de politie de dader of daders snel vindt.” Dat heeft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken woensdag gezegd in de marge van zijn eedaflegging als burgemeester van Lubbeek.

“Ik heb op dat vlak al veel meegemaakt. Ik ontving al vele doodsbedreigingen. Op mijn kabinet als staatssecretaris was er ook al een bomalarm en arriveerde er eveneens al een poederbrief. Als dit je echter in je eigen huis overkomt, is dit zeker niet prettig. Ik hoop dat zoiets in de toekomst niet meer voorkomt”, aldus Theo Francken.

De bewuste brief was maandagvoormiddag aangekomen op het gemeentehuis in Lubbeek en door Francken pas thuis geopend. Toen bleek dat er een onbekend poeder in zat, werd de gezinswoning meteen onder quarantaine geplaatst en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Eenmaal de enveloppe door de Civiele Bescherming was meegenomen en niemand onwel bleek te worden, werd de woning vrijgegeven. Uit onderzoek bleek dat de brief enkel meel en plastic bevatte.