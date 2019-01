Dortmund verkocht afgelopen paar jaar volledig elftal ter waarde van meer dan 400 miljoen euro

64 miljoen euro voor Christian Pulisic, dat is de laatste uitgaande transfer van Borussia Dortmund. De geel-zwarten hebben een neus voor het opsporen van talent, maar ook zij moeten hun beste spelers verkopen. De voorbije jaren werd zomaar eventjes een elftal van meer dan 400 miljoen euro verkocht.

Chelsea tekende met Christian Pulisic voor de eerste supertransfer van 2019. 64 miljoen telden de Londenaars neer voor de Amerikaan, die overkomt van Borussia Dortmund. De zoveelste al, want de geel-zwarten hebben inmiddels een serieuze reputatie verworven wat betreft het opsporen van talent. De afgelopen paar jaar verkocht geel-zwart zo een heel elftal voor een prijs van meer dan 400 miljoen euro.

Aanvallers: Pulisic (Chelsea, 64 miljoen euro), Aubameyang (Arsenal, 64 miljoen euro), Dembélé (Barcelona, 115 miljoen euro)

Middenvelders: Mkhitaryan (Manchester United, 42 miljoen euro), Götze (Bayern München, 37 miljoen euro), Gündogan (Manchester City, 27 miljoen euro), Kagawa (Manchester United, 16 miljoen euro)

Verdedigers: Hummels (Bayern München, 35 miljoen euro), Ginter (Borussia Mönchengladbach, 17 miljoen euro), Sokratis (Arsenal, 16 miljoen euro)

Doelman: Langerak (Stuttgart, 3,5 miljoen euro)

Al die namen hebben één ding gemeen: ze werden bij Dortmund een household name in het Europese voetbal. Opvallend daarbij is hun diversiteit. Een Amerikaan, een Gabonees, een Fransman, een Armeniër, een Japanner, een Griek… Kagawa werd als 21-jarige uit zijn thuisland weggeplukt, Pulisic was zelfs nog maar 16 jaar oud toen BVB bij hem aanklopte bij het Amerikaanse PA Classics.

Foto: REUTERS

Aubameyang en Dembélé stonden al bekend als groot talent toen Dortmund hen wegplukte uit de Franse competitie. Maar samen kostten ze de lijstaanvoerder van de Bundesliga nog geen 30 miljoen, terwijl ze maar liefst 179 miljoen opbrachten. En dan te zeggen dat de man die het meeste had kunnen opleveren - scherpschutter Robert Lewandowski, voor minder dan vijf miljoen gehaald in thuisland Polen - transfervrij de deur uitwandelde naar aartsrivaal Bayern München...

De absolute kampioen van de transfermarkt blijft echter het Franse AS Monaco. Dat slaagde erin om op 18 maanden een half miljard euro op te halen aan transfers.

