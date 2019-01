Man (35) kritiek nadat hij in slaap valt tijdens het koken

Merksem - De brandweer moest dinsdagochtend uitrukken naar de Van Praetlei in Merksem. Er was brand ontstaan in de keuken van een appartement op de tweede verdieping. De 35-jarige bewoner werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De bewoners van het appartementsgebouw werden allen in veiligheid gebracht. De hevige rookontwikkeling bleek afkomstig van een pot die op het vuur was blijven staan. De 35-jarige bewoner van het appartement was in slaap gevallen tijdens het koken.

Door het inademen van een teveel aan rook was de toestand van de man levensbedreigend. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis overgebracht. Het appartement is onbewoonbaar verklaard.