Pas verhuisd Nederlands koppel wint miljoenenjackpot op beide adressen: “Dit is echt bizar”

Voor Juan en Grietje Knoppel is het nieuwe jaar goed begonnen. De miljoenenjackpot van de Nederlandse postcodeloterij viel in het Groningse Glimmen. Juan en Grietje verhuisden onlangs binnen het dorp en wonnen op beide adressen. “Dubbel geluk, ongelofelijk!”

Groot feest in het kleine Glimmen. In het 1.115 bewoners tellende Nederlandse dorp viel dinsdag de jackpot van de Postcodeloterij ter waarde van 53,9 miljoen. Deze prijs, de zogeheten PostcodeKanjer, wordt voor de helft verdeeld over de loterijdeelnemers met de winnende postcode, in dit geval de straat met postcode 9756 AK. De andere helft gaat naar de spelers in het grotere postcode gebied (met de vier begincijfers).

Dat betekende dubbel goed nieuws voor Juan en Grietje Knoppel. Zij verhuisden onlangs uit de winnende straat naar een andere woning in het dorp. Aangezien Glimmen zo klein is, kent het slechts één postcodegebied. Daardoor wonnen de Knoppels zowel op hun oude adres, als op het nieuwe. Zij kregen een cheque overhandigd ter waarde van 2,7 miljoen euro voor het lot op hun oude huis. Vrijdag komt er nog een tweede bedrag bij voor het lot op hun nieuwe woning. Hoeveel dat is, is nog niet bekend. “Dit is echt bizar”, lieten de winnaars weten. “Dubbel geluk, ongelofelijk!”

Moordpoging

Juan Knoppel verwierf enige bekendheid als vechtsportkampioen. In 2002 overleefde hij een moordpoging. Hij werd getroffen door twee kogels, één in zijn borst, de ander in zijn rug. Een derde kogel schampte zijn gezicht.

De reden voor de liquidatiepoging is nooit helemaal duidelijk geworden. Mogelijk heeft het te maken met een lening. Knoppel leende 15.000 euro aan Iwan O., die het geld gebruikte om hennep te telen. Toen er niet werd terugbetaald, ontstond er ruzie over het geld. O. werd samen met Khadir H. veroordeeld tot acht jaar cel voor de feiten.