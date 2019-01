Voor honderdduizenden euro’s schade na rellen op oudejaarsnacht. Wie gaat hiervoor betalen?

Sint-Jans-Molenbeek - Een nachtmerrie. Hallucinante beelden. Vernielingen. De oudejaarsnacht in Molenbeek is uitgedraaid op rellen waarbij een ravage werd aangericht in de stad. De politie zet nu alles op alles om de daders te identificeren en op te sporen. Intussen wordt de schade begroot en bekeken wie er moet voor opdraaien voor de kosten. “De verzekering. Als men verzekerd is”, zegt Wauthier Robyns van Assuralia.

Exact 83 keer is de brandweer moeten uitrukken voor aangestoken branden. In de Ribaucourtstraat in Sint-Jans-Molenbeek en aan metrostation Zwarte Vijvers is de schade van oudejaarsnacht woensdag nog goed te zien. Een apotheek en een computerwinkel zijn zo goed als volledig leeggeplunderd. Een pas gerenoveerde meubelzaak liep schade op. Verschillende auto’s en een kleine vrachtwagen werden in brand gestoken... De totale schade is nog niet berekend, maar loopt zeker in de honderdduizenden euro’s.

“Ik werd verwittigd door het alarm dat afging en ben meteen naar de zaak gegaan. Toen ik daar een half uur later aankwam, was mijn hele winkel geplunderd en vernield. Heel wat gsm’s en laptops zijn verdwenen”, zegt Hassan Zenague, eigenaar van computerwinkel Dream Link. Op beelden die op sociale media verschenen is te zien hoe jongeren aan de haal gingen met draagbare computers en schermen.

Foto: put

In de Ribaucourtstraat werd een bestelwagen in brand gestoken. Het vuur sloeg over op een gebouw waar een meubelzaak gevestigd is. Ook hier is de schade groot.

Apotheek Lambrechts blijft voorlopig gesloten. Jongeren begonnen met stenen te gooien naar de etalage. Eens die sneuvelde, haalden tientallen relschoppers alle rekken leeg. Babyvoeding, medicijnen… Alles is weg.

De politie probeert nu via allerlei kanalen de daders te identificeren. De eigenaars wilden woensdag geen commentaar geven omdat ze volop bezig waren met het bekijken hoe groot de schade is en wie dat gaat betalen.

“In Brussel is verzekering niet verplicht”

Zonder over de individuele dossiers te willen praten, zegt Wauthier Robyns van verzekeringskoepel Assuralia dat de brandverzekering de schade als gevolg van rellen of oproer dekt. “Op voorwaarde dat alles verzekerd is, natuurlijk. Sinds 1 januari is het in Vlaanderen verplicht dat eigenaar en huurder een verzekering nemen tegen brand- en waterschade bij het afsluiten van een nieuw huurcontract. In Brussel bestaat die regel nog niet. Laat ons dus hopen dat de getroffen winkeliers, maar ook de andere slachtoffers uiteraard, verzekerd zijn voor gebouw en inboedel. Dan kan er snel een regeling getroffen worden. In het andere geval wacht de slachtoffers mogelijk nog een tweede zware klap.”

Foto: Stijn Tshibangu - Ngalula

Hetzelfde met de voertuigen die in brand werden gestoken. “Wie een omniumverzekering heeft, zal snel vergoed worden nadat hij een klacht heeft ingediend bij de politie. Maar wie met een ouder voertuig rijdt en geen omnium heeft, zit waarschijnlijk met de gebakken peren. Toch raden we sowieso iedereen die schade geleden heeft aan om een klacht in te dienen bij de politie en een proces-verbaal te laten opstellen”, zegt Robyns.

Politie niet goed voorbereid

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) stelt zich vragen bij de planning van de politie na de rellen in verschillende Brusselse gemeenten op nieuwjaarsnacht. “Men moet beter voorbereid zijn op dergelijke evenementen. Zeker als men weet dat er vroeger problemen zijn geweest”, zei De Crem op VTM. Uitspraken die bij de politie niet gesmaakt worden. Want zowel politie als brandweer werden tijdens de rellen geviseerd en bekogeld met stenen, verkeersborden en vuurwerkpijlen.

De Brusselse brandweer moest 83 keer uitrukken. Bij drie interventies hebben de brandweerlui rechtsomkeer gemaakt: een keer in Evere en twee keer in Molenbeek. “Bij de interventie in Molenbeek aan Zwarte Vijvers werd de wagen bekogeld met kasseien, bommetjes en vuurpijlen”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. Hij vindt dat er een oproep naar de overheid moet komen om ordediensten meer te beschermen. “Onze mensen zijn er om te helpen. Dat ze worden aangevallen, is onaanvaardbaar.”

Foto: Stijn Tshibangu - Ngalula

Ook vakbondsman Eric Labourdette (VSOA) is het geweld tegen de brandweer beu. Volgens hem konden pompiers enkele branden niet blussen omdat er geen politie aanwezig was om hen te beschermen tegen de omstanders. De vakbondsman klaagt aan dat de politie onderbemand is en dat bepaalde wijken in handen zijn van relschoppers. De brandweer zal een klacht indienen over de feiten, opdat de daders worden vervolgd.

Kersvers burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek Catherine Moureaux (PS) zegt “alles in het werk te stellen om te vermijden dat er een gevoel van straffeloosheid heerst bij de relschoppers.” Maar ze pleit voor een collectieve aanpak die het gemeentelijk niveau overstijgt.

“Aangezien incidenten tijdens de nieuwjaarsfeestelijkheden zich herhalen in Molenbeek en elders, lijkt het mij essentieel dat de verschillende overheden een houding aannemen om de veiligheid van de burgers beter te garanderen bij de volgende oudejaarsnachten”, aldus Moureaux.

Ook in Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node waren er rellen met jonge allochtonen. In de prostitutiebuurt gooiden ze vitrines in en beschadigden ze auto’s. Verschillende prostituees vluchtten in paniek weg

