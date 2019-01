Piepjonge pooier die minderjarige meisjes in ouderlijke woning als escorte liet werken krijgt 5 jaar cel

Willebroek - De 20-jarige veelpleger Ilyasse C. uit Willebroek is door de rechter in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar effectieve celstraf omdat hij drie meisjes van 14 en 15 jaar dag en nacht als escortdame liet werken in de woning van zijn moeder. Daarbovenop moet hij de slachtoffers elk 1.000 euro schadevergoeding betalen.

Ilyasse C. uit Willebroek is nog maar twee jaar meerderjarig, maar toch heeft hij al een aardig gevuld strafblad. Diefstal, afpersing, slagen en verwondingen, geweld tegen de politie en drugsbezit. Ilyasse C. is van alle markten thuis.

Hij werd voor de eerste keer opgepakt als 15-jarige, nadat hij een leeftijdsgenoot een iPhone en 100 euro afhandig had gemaakt. Als 16-jarige timmerde hij een 18-jarige in elkaar, wat hem een twintig maanden gevangenisstraf met uitstel opleverde. In 2016 dook hij op in de wijk Luchtbal in Antwerpen, waar hij een van de relschoppers was. Het was Ilyasse C. die voor het oog van de camera’s een steen keihard door een zijruit van een politiecombi gooide, die door zijn kameraden onder valse voorwendselen naar de wijk was gelokt. Hoewel hij nog minderjarig was op het moment van de feiten, werd hij vervolgd als meerderjarige. Dat leverde hem veertig maanden gevangenisstraf op. De correctionele rechtbank van Mechelen veroordeelde hem eerder dit jaar nog tot zes maanden celstraf, wegens drugsbezit.

Kwetsbaar

De prille twintiger heeft ondertussen 66 maanden of 5,5 jaar aan gevangenisstraffen verzameld. Als het van het Openbaar Ministerie in Antwerpen afhing, komt hij pas op vrije voeten als een prille dertiger. De openbaar aanklager in Antwerpen vorderde zeven jaar celstraf Ilyasse C., wegens mensenhandel en drugsfeiten. Ilyasse C. zou volgens het Openbaar Ministerie vijf minderjarige meisjes gedwongen om voor hem als escortdame te werken.

“Het ging om zeer kwetsbare meisjes, die thuis waren weggelopen of die waren weggelopen uit de jeugdinstelling waar ze verbleven”, aldus het Openbaar Ministerie. “Ilyasse haalde hen over om in de prostitutie te stappen. Hij beloofde hen mooie kleren en schoenen. De meisjes werden niet betaald, maar kregen wel de belofte dat ze na drie maanden werken 50% van de opbrengsten zouden ontvangen.”

Minderjarige meisjes

Het was Ilyasse C. die de minderjarige meisjes een profiel liet aanmaken op redlights.be, een website waar escortdames en andere sekswerkers zichzelf in de kijker zetten. Ilyasse C. kon rekenen op de hulp van de 15-jarige Y., die door het Openbaar Ministerie gezien wordt als slachtoffer en dader. “Y. werkte aanvankelijk als prostituee voor Ilyasse”, aldus het Openbaar Ministerie. “Maar gaandeweg nam Y. de rol van pooier over van Ilyasse, als hij bijvoorbeeld op vakantie was in Marokko”, aldus de advocaat van de minderjarige slachtoffers. “Verschillende meisjes verklaren dat Y. hun pooier was, maar dat het geld uiteindelijk bij Ilyasse terechtkwam.”

Ilyasse C. runde zijn prostitutienetwerk vanuit de woning van zijn moeder in Willebroek, waar hij ook drugs gaf aan zijn meisjes. Ilyasse C. bekende ook dat hij zelf seksuele betrekkingen had met een van de minderjarige meisjes. “Maar dat was met haar toestemming.”

Het Openbaar Ministerie was keihard voor Ilyasse C. “Hij heeft van zijn ouderlijke woning een bordeel en een drugshol gemaakt.”

Schadevergoeding

De rechtbank volgde grotendeels het oordeel van het Openbaar Ministerie, maar legde Ilyasse C. uiteindelijk geen zeven, maar vijf jaar celstraf op. Daarnaast moet hij de drie minderjarige slachtoffers elk 1.000 euro schadevergoeding betalen.

Drie andere jongeren uit Willebroek liepen lichtere - deels voorwaardelijke - veroordelingen op omdat ze meisjes hadden rondgereden naar klanten.