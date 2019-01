Kevin De Bruyne blijft vraagteken bij Manchester City voor absolute kraker tegen Liverpool

Het is nog afwachten of Manchester City donderdagavond op Kevin De Bruyne kan rekenen in de competitieclash tegen Liverpool. Pep Guardiola, coach van de Citizens, verschafte daags voor de wedstrijd geen duidelijkheid over de speelkansen van de middenvelder.

“Kevin heeft vandaag getraind. Het gaat veel beter maar morgen bekijken we het opnieuw”, bleef de Spanjaard op de vlakte.

De 27-jarige De Bruyne incasseerde op Boxing Day (tweede kerstdag) een trap tegen Leicester en ontbrak daardoor vorige zondag in de partij bij Southampton (1-3 winst).

Manchester City ontvangt in dé topper van de 21e speeldag in de Premier League leider Liverpool. De Reds hebben 7 punten voorsprong op de regerende kampioen. Alleen winst donderdagavond (21u) in het Etihad Stadium is in principe goed genoeg voor City.

“Ik heb het gevoel dat er voor ons een heel mooie kans ligt om de kloof te verkleinen”, stelde Guardiola woensdag. “Mensen vragen zich af wat we zullen doen als we verliezen. Maar wij gaan proberen de match te winnen, er te staan en onze kansen gaaf te houden om voor het kampioenschap te strijden. Liverpool verkeert in topvorm. Het is een mooie uitdaging voor ons. Wij zijn gefocust op wat we moeten doen om de match te winnen. We gaan het proberen en daarna zullen we de analyse maken.”