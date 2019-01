Belgische arts vindt oplossing voor stinkkousen

De Belgische arts Rudiger Mees zegt dat hij dé oplossing vond op een oud, stinkend probleem. Rudiger ontwikkelde sokken met daarin zilverdraad. Zijn sokken stinken nooit.

“Het principe is simpel”, zegt Mees. “Onze voeten gaan stinken door de bacteriën die onder andere tijdens het zwetenen vrij komen. Zilver doodt de bacteriën. Plus zilver bindt zich ook nog eens met het ammoniak in het zweet, waardoor de geur bijna volledig verdwijnt.’

Het basisprincipe is al uitgewerkt door een Indisch bedrijf dat medicinale pleisters maakt voor op open wonden. Mees wilde daarmee meteen aan de slag. Eerst dacht hij sportkledij te maken. Maar uiteindelijk zijn het sokken geworden, want die gooien we toch snelst in de wasmand.

Sokken met zilver zijn ook niet helemaal nieuw. Maar eerdere experimenten mislukten omdat na een paar wasbeurten het zilver altijd van de sokken viel. Rudiger Mees vond daarvoor de oplossing: het zilver vasthechten op nylon. Zo blijft het er zelfs na meer dan 50 wasbeurten nog steeds op.

Bamboe

Rudiger wilde ook geen katoenen sokken. Katoen is te dicht. Rudiger wilde een stof die meer ademt. Bleek dat bamboe dat deed. De bamboemoleculen liggen ver genoeg uiteen, zodat het zweet ertussen kan. Plus bamboe groeit zeer snel.

De zilveren kousen zijn in twee versies beschikbaar. Zilver in heel de kous of enkel in het voetgedeelte.

De kousen zijn enkel te koop (15 euro) op de site www.supergoods.be.