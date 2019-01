Luchtvaartmaatschappij maakt pijnlijke blunder: tickets van 16.000 dollar verkocht voor spotprijs

De Aziatische luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific heeft haar klanten ongewild een wel erg mooi nieuwjaarscadeau gegeven. Een vlucht met een standaardprijs van liefst 16.000 dollar was er even te koop voor ‘amper’ 675 dollar.

Het leek haast te mooi om waar te zijn: wie maandag bij de Aziatische luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific een vlucht in business of first class boekte van Vietnam naar New York, kon dat voor de spotprijs van 675 dollar of net geen 600 euro. Klinkt misschien niet meteen als een koopje, maar dat was het wel degelijk: normaal ben je voor zo’n ticket 16.000 dollar voor kwijt - ruim 14.000 euro.

Cathay Pacific heeft vandaag toegegeven dat het om een foutje ging, maar belooft wel dat wie een ‘goedkoop’ ticket kocht, gewoon zal kunnen meevliegen. “Een gelukkig 2019 allemaal”, klinkt het. “En voor zij die onze mooie, héél mooie verrassing hebben gekocht op Nieuwjaar: ja, we hebben een foutje gemaakt, maar we verwelkomen jullie graag aan boord met jullie ticket. Hopelijk wordt jullie 2019 zo ook speciaal!”

Happy 2019 all, and to those who bought our good - VERY good surprise ‘special’ on New Year’s Day, yes - we made a mistake but we look forward to welcoming you on board with your ticket issued. Hope this will make your 2019 ‘special’ too!

Hoeveel klanten zich uiteindelijk een spotgoedkoop eersteklasticket hebben aangeschaft, is niet duidelijk. The South China Morning Post vond in elk geval elf passagiers die samen voor 24.000 euro aan tickets had gekocht. Normale prijs: 600.000 euro.