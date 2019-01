Amerikaanse buitenlandminister Pompeo eist uitleg over arrestatie van veronderstelde Amerikaanse spion

De Amerikaanse regering eist van Rusland dringend uitleg over de arrestatie van een Amerikaan op beschuldiging van spionage.

In de marge van een bezoek aan Brazilië zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag te hopen in de komende uren consulaire toegang tot Paul Whelan te zullen bekomen. De Amerikaanse regering wil leren wat men de man ten laste legt. Indien zijn inhechtenisneming niet rechtmatig is, zal men een onmiddellijke vrijlating vragen.

Spionage

De Russische binnenlandse geheime dienst FSB heeft de Amerikaan vrijdag ingerekend op verdenking van spionage. Hij zou op heterdaad zijn betrapt bij het “stellen van spionagedaden”. Nadere details gaf de FSB maandag niet, behalve dat Whelan bij een veroordeling tien tot twintig jaar cel riskeert.

Zijn broer zei dinsdag al niet te geloven in de schuld van Paul Whelan. Die was voor een bruiloft in Moskou.