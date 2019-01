Montpellier versterkt selectie met Uruguayaans international

De 22-jarige Uruguayaan Mathias Suarez zet zijn carrière verder in de Ligue 1. Hij plaatste zijn krabbel onder een contract bij Montpellier, zo bevestigt de nummer 4 uit de Franse competitie woensdag.

Rechterflankverdediger Suarez komt over van Defensor, een club uit eigen land. Hij verbond zijn lot tot 2023 aan Montpellier, dat ongeveer een miljoen euro betaalt.

De Uruguayaan versierde in november zijn eerste cap als international in de oefeninterland tegen Brazilië. Enkele dagen later stond hij ook in de basis tegen wereldkampioen Frankrijk. Uruguay verloor beide duels met 1-0.