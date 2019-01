Gedetineerde kan uit Belgische gevangenis ontsnappen… omdat iemand deur opendeed terwijl hij aan het poetsen was

Christian Lefevre, de gedetineerde die op Nieuwjaar uit de gevangenis van Namen ontsnapte, verstopte zich niet in een kar met vuile was. Hij klom ook niet met aan elkaar geknoopte lakens over de muur. Geen ingewikkelde ‘Prison Break’-toestanden. Hij kon gewoon langs de deur naar buiten stappen.

Lefevre werd tot vijf jaar veroordeeld voor diefstal en slagen en verwondingen. Hij moest nog tot september 2020 in de gevangenis blijven. Maar op 1 januari ’s ochtends ontsnapte hij. Het parket van Namen voert een onderzoek naar de manier waarop. Want het is bijna te belachelijk om te geloven.

Lefevre moest ’s ochtends vloeren poetsen. Rond halfnegen was hij de gang het dichtst bij de grote poort aan het dweilen. Er was geen bewaker in de buurt, zegt het parket van Namen.

Toen er werd aangebeld, opende de portier automatisch de deur, waarop Lefevre gewoon naar buiten kon wandelen.

“Hij werd het laatst gezien toen hij in gevangeniskledij in de richting van het station van Namen liep”, zegt procureur Charlotte Fasseur van het parket van Namen. Het parket heeft nu een onderzoek geopend naar de ontsnapping en vooral naar de manier waarop. “We stellen ons inderdaad vragen. Vooral over de manier waarop de portier de deur opende. Zonder eerst te kijken of er niemand in de gang was die daar niet hoorde te zijn”, zegt Fosseur.

De directie van de gevangenis onderzoekt of er bijkomende maatregelen moeten komen en wie er in de fout is gegaan. Mathilde Frerotte van het gevangeniswezen nuanceert woensdagmiddag de versie van het parket van Namen.

“Het ging om een gedetineerde die als niet gevaarlijk werd beschouwd. Er was wel degelijk een bewaker in de buurt. Toen de gevangene het op een lopen zette, reageerde die. Maar te laat.”

Een grote zoekactie leverde niets op. Christian Lefevre was woensdagmiddag nog altijd op de vlucht.

De man is ongeveer 1.70 meter groot en normaal gebouwd. “Hij heeft bruine ogen, bruin haar en is kalend. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij een witte broek, een zwarte trui en een witte jas, gevangeniskledij dus”, klinkt het bij de politie.

Hebt u Christian Lefevre gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30300. U kunt uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu”