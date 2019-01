Zes klachten over reclamespot Proximus bij Eén-serie “Over Water”

Brussel - De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) heeft zes klachten ontvangen over de reclamespot van Proximus bij de Eén-serie ‘Over Water’. Dat werd woensdag vernomen bij de reclamewaakhond, die niets mag zeggen over de identiteit of hoedanigheid van de klagers.

Vorige week uitten organisaties die aan drugspreventie doen kritiek op de bewuste reclamespot, die voor en na de fictiereeks over cocaïne in de Antwerpse haven op zondagavond wordt uitgezonden. Samen met het Proximus-logo verschijnt de zin “Geniet samen van de wekelijkse dosis actie”, waarbij de letters lijken te worden opgesnoven. Onder meer Tom Evenepoel van de Vereniging voor Alcohol- en Andere Drugsproblemen (VAD) klaagde in Het Nieuwsblad aan dat dit drugsgebruik normaliseert.

Na media-aandacht

De JEP heeft na het ontvangen van de klachten een dossier geopend. “Zoals bij andere dossiers wordt de adverteerder uitgenodigd om een reactie te geven, en dan wordt het dossier voorgelegd aan de jury die een beslissing neemt”, vertelt een JEP-medewerker woensdag. De meeste klachten volgden volgens de JEP na de media-aandacht voor de reclamespot.

De jury zal het dossier op de eerste vergadering na de kerstvakantie, op dinsdag 8 januari, bespreken. De jury kan beslissen geen opmerkingen te formuleren, omdat hij de reclame conform acht met de wettelijke en zelfregulerende bepalingen. Oordeelt de jury dat de bepalingen wel overtreden worden, kan hij beslissen tot de stopzetting of wijziging van de reclame.

De beslissing van de jury wordt eerst bekendgemaakt aan de betrokkenen, en daarna gepubliceerd op de website van de JEP.