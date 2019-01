Woonwagenbewoners dreigen met “omvangrijke” blokkades wegens gebrek aan terreinen

Brussel -

De gemeenschap van woonwagenbewoners overweegt blokkades met voertuigen en caravans te organiseren wegens een gebrek aan terreinen waarop de woonwagens in de winterperiode kunnen staan. Dit blijkt uit een brief die via advocaten naar het gemeentebestuur en de politie van Ottignies-Louvain-la-Neuve is gestuurd, en waarvan Belga kennis kreeg.