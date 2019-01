Karolien was een dag burgemeester, zonder dat ze het zelf wist

Kortemark - Karolien Damman (CD&V) kreeg woensdag te horen dat ze toch sinds 1 januari burgemeester van Kortemark is. “Ik was burgemeester zonder dat ik het wist.”

Woensdagochtend kreeg de gemeente Kortemark groen licht van het Agentschap Binnenlands Bestuur om op 14 januari de nieuwe gemeenteraad te installeren. Maandagavond leek een snelle installatie van de nieuwe gemeenteraad nochtans niet voor onmiddellijk omdat oppositiepartij Content besloot om naar de Raad van State te trekken inzake de verkiezingsuitslag van 14 oktober.

“Het Decreet Lokaal Bestuur heeft volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur nooit de intentie gehad om de installatie van de nieuwe gemeenteraad te bemoeilijken. Aangezien de zetelverdeling tussen Content en N-VA niet gewijzigd werd door de Raad van Verkiezingsbetwistingen, die de klacht van Content onder de loep nam, is het bezwaar bij de Raad van State niet opschortend en met de nieuwe gemeenteraad volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur dan toch geïnstalleerd worden”, legt Sara De Meyer, algemeen directeur van de gemeente Kortemark uit.

Dat betekent dat Karolien Damman sinds 1 januari 2019 toch burgemeester is van de gemeente Kortemark. “Ik was een dag burgemeester van de gemeente zonder dat ik het eigenlijk wist. Ik dacht deze week dat ik die taak maar in april of zo zou moeten vervullen. We zullen er nu onmiddellijk invliegen”, aldus Karolien Damman, de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortemark.

Op 14 januari legt zij samen met de nieuwe gemeenteraad de eed af tijdens de installatievergadering. Op die bijeenkomst zullen twee N-VA-leden hun eed afleggen. Na de uitspraak van de Raad van State is het dus wel nog mogelijk dat een N-VA-raadslid plaats moet ruimen voor een tweede raadslid van Content.