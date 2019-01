In deze Vlaamse gemeente kon je even benzine tanken aan weggeefprijzen

Bekkevoort - Benzine aan 2 cent per liter. Het lijkt onmogelijk, maar op nieuwjaarsnacht was het aan het tankstation Pollet in Bekkevoort even realiteit. Door een systeemfout zakte de prijs van de Euro 98 rond middernacht tot 14 cent, de Euro 95 kwam zelfs maar op 2 cent per liter. De diesel bleef wel op zijn normale prijs staan. Volgens het hoofdkantoor van Pollet werd in totaal 200 liter benzine getankt aan goedkope prijzen. Om half 10 's ochtends merkte Pollet de fout op en werden de prijzen terug aangepast.