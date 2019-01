Aantal nieuwe diesels in België met kwart gedaald in 2018

Brussel - Het aantal nieuw ingeschreven auto’s in België is er vorig jaar licht op vooruitgegaan. Er werden precies 549.632 nieuwe auto’s ingeschreven, en dat is 0,6 procent meer dan in 2017. Maar we kopen wel veel minder dieselwagens.

Dat blijkt uit cijfers die sectorfederatie Febiac woensdag publiceert. Eind 2017 bedroeg hun aandeel diesels nog 46 procent, in 2018 eindigt dat aandeel 24 procent lager, op 35 procent. Vooral benzineauto’s profiteren daarvan: dat marktaandeel neemt toe van 48 tot 58 procent.

In september werd de WLTP-norm ingevoerd, de verplichte nieuwe emissietesten, wat de verkoop in de vier laatste maanden bemoeilijkte. Ondanks die daling wordt voor heel 2018 toch een stijging met 0,6 procent genoteerd. Het is al het vierde opeenvolgende jaar dat het jaar met een hoger resultaat wordt beëindigd.

Het aantal nieuwe inschrijvingen was in 2018 trouwens het hoogste sinds recordjaar 2011. In dat jaar werden de verkoopcijfers voortgestuwd door het aangekondigde einde van de premies die tot dan werden toegekend aan voertuigen met lage CO2-uitstoot.

Bij bestelwagens tekende Febiac een stijging met 2 procent op, vrachtvoertuigen tot 16 ton stegen met 16 procent en de zware voertuigen van meer dan 16 ton stegen met 9 procent Febiac wijst erop dat deze inschrijvingscijfers “gewoonlijk een weerspiegeling zijn van de economische gezondheid van ons land”.