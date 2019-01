Jürgen Klopp voor clash Manchester City-Liverpool: “Spelen nog steeds tegen het beste team ter wereld”

De Premier League kijkt reikhalzend uit naar donderdagavond. Dan kruisen met Manchester City - Liverpool de twee grootste titelkandidaten de degens. Pep Guardiola (Manchester City) en Jürgen Klopp (Liverpool) gooiden met complimentjes naar elkaar op de persconferentie voorafgaand aan het eerste topduel in 2019.

Kan Kevin De Bruyne starten versus Liverpool? Dat is de vraag die de Engelse media beheerst dezer dagen. Zonder de Rode Duivel - en middenvelder Fernandinho - zijn de Citizens weggezakt tot zeven punten achter Liverpool. Met nederlagen tegen Chelsea, Crystal Palace en Leicester City in december deden de jongens van Pep Guardiola een slechte zaak in de titelstrijd, want in het begin van de maand prijkten ze nog bovenaan de rangschikking.

The Reds lopen dan weer op roze wolkjes na een nog steeds ongeslagen bilan in de Premier League en overwintering in de Champions League. Bovendien gaven ze dit weekend Arsenal een rammeling met 5-1 in een geslaagde poging hen uit de titelstrijd te gooien.

“We moeten vol goesting en grinta starten zoals in alle andere wedstrijden, met dat verschil dat we moeten begrijpen dat we tegen het nog steeds beste team ter wereld spelen”, waarschuwt Liverpool-coach Jürgen Klopp. “De manier waarop ze spelen en al de zaken die ze behaald hebben en nog zullen behalen: dat is niet veranderd. Enkel de puntenkloof is anders, onze voorbereiding op dit team niet.”

Maar uiteraard beseft de Duitse topcoach dat hij een team heeft die momenteel zeer hoge toppen scheert. “We zijn ook een zeer, zeer goed voetbalteam. Daarom is ons puntentotaal ook zo hoog. Maar we kijken enkel naar deze wedstrijd nu.” Liverpool mist met James Milner mogelijk een sterkhouder tegen City.

Foto: REUTERS

De grootste mogelijke afwezige is uiteraard Kevin De Bruyne bij Manchester City. “Hij is al een stuk fitter”, bleef Pep Guardiola voorzichtig. “Hij trainde vandaag woensdag, maar morgen heeft hij een nieuwe check-up nodig.”

Met of zonder KDB: City moét winnen of Liverpool loopt uit tot liefst tien punten. “Liverpool is op dit moment het beste team in Europa”, gooide de Spaanse coach meteen de lof terug richting Klopp. “Iedereen lijkt wel te praten over wat er gebeurt als we verliezen ,maar we kunnen ook gewoon winnen. De realiteit is glashelder. We staan zeven punten achter. Dit is een zeer belangrijke wedstrijd: er wordt veel meer gespeeld dan voor punten.” (