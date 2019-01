Verdachte van dodelijke caféruzie op oudjaar vrijgelaten onder voorwaarden

Bocholt -

In het onderzoek naar de caféruzie met dodelijke afloop in Kaulillerdorp in Bocholt zijn drie twintigers woensdag bij de onderzoeksrechter in Tongeren moeten verschijnen. Twee van hen mochten na verhoor beschikken. De derde twintiger is onder strikte voorwaarden vrijgelaten. Dat maakte het parket van Limburg bekend.