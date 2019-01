Rellen op oudejaar zijn jaarlijkse kost in Molenbeek. Maar de nieuwe burgemeester, die was met vakantie

Sint-Jans-Molenbeek -

Een ‘oorlogsnacht’, zo zou je de recente overgang van oud naar nieuw in Molenbeek kunnen noemen. Velen vragen zich af hoe het kan dat het voor het zoveelste jaar op rij zo uit de hand is gelopen in de Brusselse gemeente. Het antwoord zal alvast niet komen van kersvers burgemeester Catherine Moureaux (PS): zij bracht oudejaar door in het buitenland. Had ze haar vakantie niet beter een weekje vroeger gepland?