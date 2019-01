Omar Mussa verlaat KV Mechelen voor Walsall FC. Dat maakte de Engelse derdeklasser woensdag bekend. De 18-jarige offensieve middenvelder tekende een contract tot het einde van het seizoen, met een optie op een extra jaar.

Mussa speelde nog voor de Mechelse beloften. Bij Walsall komt de Belgische jeugdinternational wel meteen in de A-kern terecht.

Na 26 speeldagen is Walsall met 32 punten 15e (op 24) in de League One.