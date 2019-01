Zoon Wamberto zet carrière in Abu Dhabi voort

De Braziliaanse Belg Danilo zet zijn carrière in Abu Dhabi voort. De 28-jarige zoon van Wamberto liet onlangs zijn contract bij het Turkse Antalyaspor ontbinden en tekende nu bij Al-Wahda FC.

Richard Danilo Maciel Sousa Campos is een jeugdproduct van Standard en Ajax, twee clubs waar zijn vader destijds aan de slag was. In 2010 werd de offensieve middenvelder prof bij Standard. Nadien verdedigde hij de kleuren van Metalurg Donetsk (2012-2014), FK Mordovia Saransk (2014-2015) en Dnipro Dnipropetrovsk (2015-2016). In januari 2016 verkaste hij naar Antalyaspor. Dit seizoen speelde hij nog de eerste acht wedstrijden, maar daarna belandde hij mede door een blessure op een zijspoor. .