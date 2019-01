Het (nog) onbekende toptalent: de parel die vergeleken wordt met Mbappé en Bayern-voorzitters doet likkebaarden

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Alphonso Davies, de 18-jarige parel van Vancouver én sinds kort Bayern München.

Tien miljoen euro gaf Der Rekordmeister vorige zomer uit aan nieuwe spelers. Leon Goretzka werd met een vrije transfer weggeplukt bij Schalke 04, dus dat volledige bedrag besteedde de Duitse kampioen aan de amper 18-jarige Alphonso Davies. De Canadese parel met Ghanese roots tekende een contract tot 2023 en sloot eind 2018 aan nadat hij het MLS-seizoen afsloot met acht goals en negen assists voor de Vancouver Whitecaps.

Davies is voortaan de duurste uitgaande transfer ooit in de MLS. Tot voor kort was die eer weggelegd voor Jozy Altidore, die in 2008 voor 6,5 miljoen euro van New York Red Bulls naar Villarreal trok. Bayern noemde Davies “een van de meest begeerde talenten in het voetbal”. De flankaanvaller was intussen al goed voor drie doelpunten in negen interlands voor de Canadese nationale elf.

De hype rond Davies werkt zo aanstekelijk dat zelfs Bayern-voorzitter Ulli Hoeness het er warm van krijgt. “Ik heb hem zelfs nog niet aan het werk gezien, maar ik heb gehoord dat hij zal inslaan als een bom. Daarin vertrouw ik mijn sportief directeur Hasan Salihamidzic. Die is de hoofdverantwoordelijke geweest voor deze transfer”, laar de Duitser optekenen bij Bild.

“Hij is een groot talent”, beaamt Salihamidzic. “Een superjongen met een superkarakter. Hij is hongerig om te laten zien wat hij kan. We moeten hem enigszins beschermen en niet te veel hypen. Het is belangrijk dat hij in alle rust aan de Bundesliga kan wennen. Als hij de tijd krijgt, heeft hij het potentieel om het hier fantastisch te doen.”

Mbappé

Davies moet het dus allemaal nog waarmaken, maar het is al bij al een wonder te noemen dat de Canadees het zover heeft kunnen schoppen. Davies werd geboren in Ghana nadat zijn ouders Liberia moesten ontvluchten voor een burgeroorlog. Vijftien jaar later maakte hij zijn debuut in de MLS voor Vancouver, ook al begon hij te voetballen dankzij een sociaal project. Bij een club aansluiten was aanvankelijk veel te duur voor zijn familie.

Maar bij Vancouver hadden ze snel door dat Davies een parel was. “Zeker als je kijkt naar zijn rol en positie in het veld lijkt hij op Kylian Mbappé”, aldus Craig Dalrymple, technisch directeur van de jeugdacademie van de Whitecaps. “Toen hij hier aankwam, zag ik dat hij op jonge leeftijd al verder stond dan ander spelers. Hij is intelligent, heeft een bepaalde honger, een sterk karakter, is technisch en snel. Het was ongekend wat hij als dertienjarige al liet zien.”

Zelfs Zlatan Ibrahimovic was onder de indruk van het talent van Davies. “Hij is een goede speler, maar hij moet niet te veel respect tonen voor de grote spelers in de Bundesliga. Je bent onderdeel van een team, de rest is aan hem. Ik voorzie een grote toekomst voor hem”, klonk het bij de Zweed van LA Galaxy.

Davies trainde intussen al meer dan een maand mee bij Bayern, dat op 18 januari de competitie hervat met een verplaatsing naar Hoffenheim. Afwachten of de Canadees dan zijn debuut mag maken.