Bestuurder krijgt klappen na aanrijding in Gijzegem

Aalst -

In Gijzegem, bij Aalst, heeft een autobestuurder zware klappen gekregen, nadat hij tegen een andere wagen was gebotst. Dat gebeurde gisteren, op nieuwjaarsdag in de vroege ochtend. Een personenwagen reed op de Steenweg naar Oudegem in de richting van Aalst toen vanuit de Langehaagstraat een terreinwagen kwam gereden zonder voorrang te verlenen. De bestuurder reed de terreinwagen aan in de flank, waardoor die aan de overkant van de weg op zijn zij terecht kwam. Volgens getuigen zouden inzittenden van de gekantelde auto meteen na de botsing klappen hebben uitgedeeld aan de bestuurder van de witte wagen. Een deel van de inzittenden sloeg op de vlucht. In totaal zijn twee personen afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak.