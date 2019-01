Bestuurder ziet en hoort brandweerwagen te laat en rijdt hem van de baan

Ninove - Aan kruispunt den Doorn, op de N45 in Ninove, is gisteravond een commandowagen van de brandweerzone Zuid-Oost aangereden door een andere auto. De sirenes en de zwaailichten van de commandowagen stonden nochtans aan toen de wagen het kruispunt overstak, maar de andere bestuurder had dat niet of te laat opgemerkt en raakte het prioritair voertuig volop in de flank. De chauffeur moest met verwondingen naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder aan het drukke kruispunt. Beide voertuigen moesten ook worden getakeld.