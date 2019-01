Eupen-trainer Claude Makelele geeft kritiek op Paul Pogba en onthult hoe hij de Fransman zou aanpakken

Het ontslag van José Mourinho bij Manchester United heeft voor een nieuwe wind gezorgd bij Manchester United. En dan vooral bij sleutelspeler Paul Pogba. Maar niet iedereen is fan van de dansjes van de Franse middenvelder.

Sinds Ole Gunnar Solskjaer het roer (tijdelijk) overnam bij de Red Devils werd er vier keer gewonnen in de Premier League. Cardiff City werd met 1-5 verslagen, Huddersfield met 3-1, Bournemouth met 4-1 en Newcastle met 0-2. Pogba speelde in alle vier die wedstrijden een hoofdrol. De flamboyante Fransman klokte na 360 minuten af op vier doelpunten en vier assists.

Plus de nodige poses en dansjes erbovenop. Zeker tijdens de wedstrijd tegen Bournemouth amuseerde Pogba zich kostelijk op het veld. Tot ongenoegen van Claude Makelele, zo bleek tijdens een uitzending van Astro SuperSport’s Sunday Night Live.

“Een voorbeeld is Thierry Henry”, zei de trainer van Eupen. “Wanneer hij een doelpunt maakte, zei iedereen: Verdorie, hij scoort zo vaak en toch is hij nooit gelukkig! Op een dag vroeg ik Thierry waarom. Hij antwoordde: Zo vier ik nu eenmaal mijn doelpunten. Ik weet dat mensen dat niet zo graag hebben, maar ik wel. En ik kan het niet veranderen.”

“Voor Pogba geldt hetzelfde: hij is nu eenmaal zo, hij kan dit niet veranderen. We aanvaarden dat want… Het is Pogba. Maar voor mij lijkt het alsof hij zijn tegenstanders niet respecteert, begrijp je? En dat is frustrerend. Ik zou Pogba erop aanspreken en hem zeggen: Luister, doe dit in de kleedkamer maar niet nu. Het is frustrerend. Je wint met 4-0 en je staat hier voor mij te dansen.”

“Ik heb daar een geschiedenis mee, niet alleen met Ronaldinho”, lachte Makelele. “Dit is voetbal. Soms moet je een speler in zijn gezicht uitleggen dat hij meer respect moet tonen.”