En plots kleurt de lucht oranjerood door enorme zandstorm in Australië

Het centrum van de Australische staat New South Wales is op oudejaarsavond getroffen door een enorme zandstorm. Over het hele gebied kwam een laagje stof te liggen terwijl de lucht een tijdlang bloedrood kleurde. Lokale inwoner Bronwyn Alder kon ook videobeelden maken van het spectaculaire natuurfenomeen. “Nooit eerder heb ik zoiets gezien”, vertelde hij aan Reuters.

De zandstorm had onder meer in Dubbo ook gevolgen voor de festiviteiten in de regio. Zo werd in de stad, dat al langer te kampen heeft met extreme droogte, het nieuwjaarsvuurwerk afgelast nadat de extreme droogte roet in het eten gooide.