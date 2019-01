Helft van de volgers van onze politici op sociale media is vals

“95.000+ volgers op Twitter. De kracht van sociale media.” Theo Francken postte gisteren trots hoeveel volgers hij wel heeft op Twitter. Maar al snel reageerde iemand “dat de helft ervan vals is”. Wat blijkbaar klopt, maar Francken is heus niet de enige.

47.990 échte volgers en 46.478 valse. Dat is het rapport dat de gespecialiseerde site ‘twitteraudit.com’ geeft voor het Twitteraccount van Theo Francken. En wat gedacht van Charles Michel: die heeft zelfs meer valse volgers dan echte.

“Al snel klinkt dan dat ze die gekocht hebben”, zegt Reinout Van Zandycke van communicatiebureau Exposure. Hij helpt zowel bedrijven als politici communiceren via sociale media. “Theoretisch gezien kan het, want voor een paar dollar koop je een paar honderd volgers. Dat zijn accounts waar eigenlijk geen mensen van vlees en bloed achter zitten. Je koopt ze om de indruk te wekken dat je zeer populair bent. Al denk ik niet dat zoiets op dit niveau nog gebeurt. Politici van dit kaliber zullen er zich volgens mij niet aan wagen. Komt zoiets uit, dan halen ze er zich meer negatieve reclame mee op de nek dan dat het hen voordeel oplevert. Want bekend zijn ze toch, wat maken 10.000 extra volgers dan uit?”

Waar die valse volgers dan wel vandaan komen? “Er zitten om te beginnen inactieve accounts tussen”, zegt Van Zandycke. “Mensen die ooit op Twitter kwamen, wat bekende mensen volgden en er daarna nooit nog iets mee gedaan hebben. Een site als twitteraudit.com beschouwt die dus als vals. En dan zijn er nog de bots: geautomatiseerde accounts die je volgen wanneer je over bepaalde zaken tweet. Dat zijn vooral bedrijven die actief zijn binnen dat bepaalde thema. Door je te volgen, hopen ze je aandacht te trekken en reclame te maken. Over hoe meer zaken je tweet, hoe meer van die valse volgers je kan krijgen. Heb je het ook nog eens over internationale thema’s, wat Francken en Michel vaak doen, dan krijg je er best wel veel buitenlandse bedrijven bij. Een mooi voorbeeld zag ik ooit zelf in het Bulgaarse Sofia. Een vriend van me verstuurde er een tweet met #sofia. Kort daarna had hij een nieuwe volger: een taxibedrijf uit Sofia.”

“Daarnaast zijn er bedrijven die automatisch populaire accounts gaan volgen in de hoop dat die persoon hen in ruil ook volgt”, zegt expert sociale media Sofie Verhalle. “Want dan stijgt hun aanzien. Politici met veel volgers zullen er dus ook meer last van hebben dan politici met minder volgers.” Wat ook blijkt uit het lijstje. Maggie De Block heeft minst volgers, maar ook procentueel het minst valse.