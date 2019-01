We zitten op een berg geld, maar hebben geen idee wat we ermee aan moeten

De Belgische spaarders zetten het voorbije jaar minstens 16 miljard euro extra op hun spaarboekjes. Het slechte beursjaar heeft onze legendarische afkeer van risico’s nog aangescherpt, klinkt het bij finan­cieel specialisten.

Spaarboekjes mogen dan nog nauwelijks iets opbrengen, dat belet niet dat ze populairder zijn dan ooit. Vorig jaar alleen al ­zagen de grootste banken in ons land, samen goed voor meer dan 80 procent van de markt – de bedragen die geparkeerd staan op gereglementeerde spaarrekeningen aangroeien met meer dan 10 miljard euro. Tel je er ook alle kleinere banken bij, dan komt de stijging zelfs uit op 16 miljard. En dan is het spaarbedrag van de laatste twee maanden van het jaar daar nog niet bij gerekend.

Ter vergelijking: toen we exact een jaar geleden dezelfde rondvraag deden bij de banken, klokten we af op een stijging met ‘maar’ 5 miljard euro. Een verdubbeling in één jaar tijd dus. En dat ondanks de klaagzang over de magere opbrengst door de historisch lage rente.

Parkeren maar

“Tien miljard is niet niks, maar het verbaast mij niet”, zegt Pascal Paepen, docent Bank & Beurs aan de Thomas More Hogeschool (Geel en Turnhout) en de KU Leuven Campus Brussel. “Het is geen geheim dat de Belg een fervente spaarder is. Wat niet per se slecht is. Ik weet dat veel economen vinden dat geld moet rollen om de economie aan de praat te houden of aan te zwengelen, maar mensen doen er toch ook goed aan om wat geld opzij te zetten voor een grote uitgave en voor hun pensioen.”

Toch is het niet omdat er 10 miljard euro extra op gereglementeerde spaarrekeningen staat te blinken, dat we met z’n allen ook 10 miljard euro rijker zijn geworden. “Veel van dat geld zat vroeger in kasbons en obligaties die stilaan aflopen, of in aandelen die we verkocht hebben om onze winst te nemen of – wat wellicht voor meer mensen het geval is – onze verliezen te beperken. Met die cash weten we nu niet waarheen omdat de langetermijnrente zo laag staat. En dus parkeren we het geld maar op een spaarboekje, in afwachting van betere tijden.”

Sparen maakt armer

Intussen verliezen we eigenlijk geld: de inflatie bedraagt in ons land 2,78 procent. Dat betekent dat het leven in één jaar bijna 3 procent duurder is geworden. Als je weet dat een klassiek spaarboekje ongeveer 0,11 procent per jaar opbrengt, dan maakt sparen ons armer.”

Blijft de vraag hoe lang we nog moeten wachten op betere tijden. “Die zijn niet voor morgen, vrees ik”, zegt Paepen. “De rente zal nog een tijdje laag blijven en op de beurs zitten we met een zogeheten ­berenmarkt, een periode met neerwaartse trend. Specialisten mogen dan al zeggen dat er zich stilaan weer koop­opportuniteiten aandienen, toch zullen weinigen dat advies al durven te volgen. De Belg is van nature risicoschuw, en zeker na het slechte beursjaar zit de schrik er nog te veel in. Bovendien is het risico op verliezen op de korte termijn verre van geweken.”

Het bewijs: gisteren eindigden de beurzen weer in het rood. “Maar over een langere periode van minstens tien jaar maak je één of twee mindere jaren makkelijk goed”, aldus Pascal Paepen.