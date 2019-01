Ooit de gekste wintertransfer van Real Madrid, nu een koning met een bom geld en een model aan zijn zijde in Las Vegas

Hij stopte op zijn 33ste met voetballen na een carrière met één trofee, die van Schots landskampioen met Celtic Glasgow in 2007. Maar Thomas Gravesen werd vooral bekend voor zijn merkwaardige wintertransfer naar Real Madrid. Nu leeft hij echter als een koning.

De potige middenvelder begon zijn carrière midden jaren negentig bij het Deense Vejle BK. Hamburg plukte hem al snel weg met een vrije transfer, maar in de zomer van 2000 verhuisde Gravesen naar de competitie die hem het meeste leek te liggen: de Premier League. Everton betaalde ruim 3 miljoen voor de kale Deen, die uiteindelijk 160 wedstrijden zou spelen voor de Toffees.

In de winter van 2005 kwam Real Madrid echter op de deur kloppen in Liverpool. De Koninklijke zocht blijkbaar koste wat het kost een middenvelder en kocht Gravesen. De Deen speelde uiteindelijk 49 wedstrijden voor Real en scoorde daarin één keer. Hij vond ook de ‘Gravesinha’ uit, een dribbel waarbij je moest opletten voor een knieblessure. Maar nadat hij Robinho op training een klap verkocht, moest hij opkrassen. Twee jaar later hing hij na een periode bij Celtic zijn schoenen aan de haak.

Maar hoe zou het tegenwoordig nog zijn met ‘Mad Dog’, die man die ooit vuurwerk afstak in een kamer, paintball speelde op training, de Braziliaanse Ronaldo een tand deed verliezen en wiens Deens shirt gedragen werd door Mike Tyson? Wel, behoorlijk goed. Gravesen zou enkele slimme investeringen gedaan hebben en nu zo’n 100 miljoen euro waard zijn, aldus de Deense krant BT.

Gravesen woont momenteel in Las Vegas, waar hij zijn dagen zou slijten met het spelen van poker en het samenleven met het Tsjechische-Amerikaanse model Kamilla Persse. Niet zó gek verkeerd dus...

In celebration of the Great Dane’s 42nd birthday, a pictorial homage to the batshit craziness of Thomas Gravesen:



set off fireworks in physio’s room

fired paintball guns in training

used Robinho as a punchbag

is now worth over €100m

lives with a model in Vegas pic.twitter.com/tt3VfZCEA1 — Proper Football (@sid_lambert) 11 maart 2018

James Mcfadden on Thomas Gravesen: "He once brought a paintball gun to training & started shooting everybody.



Another time he went to the physio, who was running with some players, with a bunch of fireworks & starting firing at them."



Absolute mad guy pic.twitter.com/DL9UYA1OwS — Footy Accumulators (@FootyAccums) 22 november 2018

We had a surprise visit from Thomas Gravesen in our Manchester Shop



Lucky we had a great Celtic shirt on hand! pic.twitter.com/XdzXNjnSl3 — Classic Football Shirts (@classicshirts) 27 november 2018