Doelpuntenkermis in de Premier League: vier goals in zes minuten

Van 0-2 naar 2-2 naar 2-3 om af te ronden met 3-3. Het scoreverloop van de eerste helft tussen de Engelse eersteklassers Bournemouth en Watford is zelfs naar Premier League-normen waanzinnig.

De man uit de beginfase. Foto: Photo News

In de Premier League zijn ze best wat gewoon qua spektakel, maar zo’n scoreverloop zien ze toch niet vaak in Engeland. Troy Deeny opende de score voor de bezoekers en verdubbelde in minuut 27 de voorsprong tot 0-2. Bournemouth liet zich echter niet onbetuigd en scoorde in de 34ste minuut de aansluitingstreffer. Amper drie minuten later zorgde Callum Wilson al voor de gelijkmaker met een stevige kopbal.

Wilson scoorde de gelijkmaker. Foto: Photo News

Maar nog was het spektakel niet gedaan. Ken Sema zette Watford opnieuw op voorsprong in de 38ste minuut, amper een minuut na de gelijkmaker. Maar Ryan Fraser veegde twee minuutjes later de voorsprong van Watford weg toen hij de 3-3 op het scorebord toverde. Vier goals in amper zes minuten oftewel vijf goals in dertien minuten in het Vitality Stadium in Bournemouth.

De 3-3 was van Fraser. Foto: Photo News

Dat stadion moest overigens even ontruimd worden in de vooravond toen er brandalarm weerklonk. De brandweer moest erbij komen, maar het bleek vals alarm. De wedstrijd werd daarom een kwartiertje uitgesteld. Christian Kabasele zit niet in de selectie bij Watford. Hij sukkelt met een blessure aan de rug na een botsing met de doelpaal.

West Ham en Brighton & Hove deden diezelfde avond een moedige poging om het gekke scoreverloop in Bournemouth te evenaren. West Ham kwam op voorsprong door in twee minuten tijd tweemaal te scoren, maar amper tien minuten later deed Marko Arnautovic exact hetzelfde voor West Ham. Goed voor vier doelpunten in twaalf minuten, dus.