Eindelijk, de puzzel klopt voor Liverpool: waarom de eerste landstitel sinds 1990 geen verre droom meer is

Volgens Pep Guardiola is Liverpool op dit moment “misschien wel de beste ploeg van de wereld”. Een best vreemde uitspraak voor een ploeg die al zeven jaar geen prijs meer heeft gepakt, toch? Wel, eigenlijk niet. Nadat coach Jürgen Klopp de afgelopen jaren de aanvalsmachine van The Reds in gang wist te zetten, vallen nu ook elders op het veld alle puzzelstukjes in elkaar. De eerste landstitel sinds 1990 is plots geen verre droom meer. Vanavond, in het titelduel avant la lettre tegen Manchester City, moet nogmaals duidelijk worden op welke posities dit Liverpool gegroeid is.