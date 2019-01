Auto online verkopen? Opgepast voor oplichters

Het federaal parket en de politie waarschuwen voor een oplichtingspraktijk die de laatste tijd in ons land heel wat slachtoffers maakt. Vooral naar aanleiding van het ­autosalon, dat half ­januari van start gaat, wordt aangeraden alert te zijn bij de verkoop van auto’s via het internet.

Want het gaat om malafide “kopers” van tweedehands­wagens. Ze reageren op zoekertjes van particuliere ver­kopers en maken een afspraak om een testritje te komen maken. Ze zeggen de auto onmiddellijk te willen betalen en activeren op hun smartphone een bankapplicatie, waarmee ze zogezegd betalen. Het is alsof de transactie geslaagd is, maar in werkelijkheid wordt niets betaald.

Een tweede manier is dat ze een voorschotje betalen, maar het grootste ­bedrag nooit nakomen. “Geef dus nooit je sleutels voor je er zeker van bent dat je het volledige bedrag hebt ontvangen”, klinkt het bij de politie. “Helaas merken we dat er in Franstalig België, maar de laatste tijd ook vaak in Vlaanderen, heel wat slachtoffers zijn die op die manier worden opgelicht.”