Verontwaardiging alom, maar hoe kunnen we rellen als in Molenbeek voorkomen? Vijf ‘experts’ aan het woord

Sint-Jans-Molenbeek -

Verontwaardiging op alle banken over de rellen tijdens oudejaarsnacht in Molenbeek, maar hoe kan en moet het nu verder? Wat is er nodig om een herhaling op 1 januari 2020 te vermijden? Aan het woord vijf experts die elk met een eigen bril kijken, en eigen oplossingen naar voren ­schuiven. Al blijft ook dat een complexe zaak. In Brussel is het nooit zwart of wit.