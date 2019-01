Naast uit de hand gelopen vreugdevuur en doden door vuurwerk: ook blijvende schade bij 7 kinderen, vuurpijl op baby

Net als in ons land verliep oudejaarsnacht in Nederland ook niet zonder slag of stoot. Bij ons waren er de rellen in Molenbeek, in Nederland waren er incidenten in onder andere Scheveningen, met een veel te groot vreugdevuur. Nu blijkt dat er nog veel meer incidenten waren, zelfs eentje waarbij een baby gewond is geraakt.

Die baby raakte gewond in Den Haag. Daar viel een pot met vuurwerk omver en werd een vuurpijl horizontaal in plaats van verticaal weggeschoten. Die kwam terecht in de buggy van de baby, waarmee de ouders gewoon toevallig langs liepen. Het kind moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

LEES OOK. Jaarlijks ‘vreugdevuur’ loopt uit de hand: brandstapel van 48 meter hoog

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie moesten in de nacht van oud op nieuw zeker 32 kinderen behandeld worden voor verwondingen door vuurwerk. Bij zeven kinderen is er wellicht sprake van blijvende schade. Het gaat dan onder andere om verlies van ledematen.

Nog in Nederland zijn in het Oogziekenhuis van Rotterdam minstens 17 patiënten binnengebracht met oogletsels. In totaal raakten 22 ogen beschadigd. Bij vier ogen gaat het om volledige blindheid.

Foto: Dick Teske

En het zijn zeker niet altijd mensen die zelf vuurwerk afschieten die gewond raken. De helft van de slachtoffers die in het Oogziekenhuis werden binnengebracht, was omstander.

Door het vuurwerk zijn in Nederland ook twee doden gevallen in de nacht van oud op nieuw. Dat gebeurde in Morra en in Enschede.

Eerder was al duidelijk dat het vreugdevuur in Scheveningen uit de hand was gelopen. Dat was veel te hoog. Meerdere mensen raakten gewond, er ontstond zelfs een vuurtornado. Intussen blijkt dat er geen vergunning was voor het vreugdevuur in Scheveningen.