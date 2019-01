Exit Jonathan Legear bij STVV: ex-Rode Duivel vloog al naar Turkije om er nieuw avontuur te beginnen

Bij de start van de wintermercato dreigt de Jupiler Pro League een van zijn kleurrijke figuren kwijt te spelen. Jonathan Legear is van plan om STVV te verlaten voor een avontuur in Turkije.

De 31-jarige Luikenaar is op weg naar Adana Demirspor, een Turkse tweedeklasser. Daar ligt voor hem een contract van 2,5 jaar klaar. Gisteravond stapte Legear in Amsterdam het vliegtuig op met bestemming Istanbul. Vandaag zit de ex-Rode Duivel met het bestuur van Adana rond de tafel om de laatste details van de overeenkomst af te ronden.

Afgelopen zomer verlengde Legear nog zijn contract bij Sint-Truiden. De blonde vleugelaanvaller tekende toen bij tot medio 2020. Onder de nieuwe hoofdcoach Marc Brys kwam de routinier slechts negen keer in actie. Enkel op speeldag 2, in de derby uit bij KRC Genk, startte hij in de basis.

‘Patron’ van de ploeg

Door de weinige speelminuten maakte STVV geen bezwaar tegen een transfer, op voorwaarde dat Legear niet naar een andere Belgische club zou trekken. Vorig seizoen hielden de Kanaries het been stijf toen de winger een aanbod kreeg van Antwerp. Tegen Adana Demirspor zei Sint-Truiden deze keer geen neen. Begin deze week al bereikten beide clubs een mondeling akkoord.

Het nummer 9 uit de tweede Turkse divisie wil onder het bewind van de steenrijke zakenman Murat Sancat zijn plaats in de topklasse weer opeisen. Legear moet met zijn ervaring de patron van de ploeg worden. Indien de deal rond komt, trekt de ex-speler van Anderlecht en Standard voor de derde maal in zijn carrière naar het buitenland. Eerder belandde hij bij het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool.

Adana Demirspor volgt de Jupiler Pro League al langer. Voorbije zomer haalden de Blauwe Bliksems Hervé Kage op huurbasis weg bij KV Kortrijk. Eerder deze maand kreeg ook Roman Bezus een aanbod in de bus, maar wellicht kiest de spelmaker van STVV voor een ander avontuur. Ook Antwerp en Standard volgen de 28-jarige Oekraïner op de voet. De Great Old deed hem al een financieel voorstel.