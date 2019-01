Trekt Martin Jol naar Anderlecht? “Niet simpel om er binnen twee maanden een kampioenenploeg te hebben”

Anderlecht heeft een shortlist met trainersnamen. Daarop staat die van Martin Jol (62) duidelijk onderstreept, maar dat is nog geen garantie dat hij effectief de nieuwe coach wordt. Zeljko Petrovic, de ex-assistent van Jol bij Hamburg, raadt het RSCA wel aan. “Martin kan een ploeg naar zijn hand zetten. De voorwaarde zal wel zijn dat hij even tijd krijgt. Als Anderlecht Jol wil aanstellen om over twee maanden een kampioenenploeg te hebben, wordt dat niet simpel. Martin moet zijn visie kunnen uitwerken, gesteund door de directie.”

Dat Jol al dik vijf jaar weg is uit het Europese voetbal is volgens Petrovic geen belemmering. “Martin heeft een status bereikt waarop hij zijn eigen projecten kan kiezen. Het is ook niet dat het Egyptische Al Ahly in 2016 een klein clubje was. Dat is het Bayern van Afrika, hé.”