Transfer Pulisic heeft mogelijk gevolgen voor Eden én Thorgan Hazard

Met de transfer van Christian Pulisic (20) van Borussia Dortmund vangt Chelsea de eerste grote vis in de wintertransferperiode. De Amerikaan droomde al lang van de Premier League en Dortmund vangt zo’n 64 miljoen euro voor de aanvallende middenvelder. Pulisic geldt al lang als een groot talent, maar was niet aan zijn allerbeste seizoen bezig. Zo kon hij nauwelijks zijn stempel drukken in de beide Champions League-duels met Club.